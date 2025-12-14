Onu | Mattarella spetta agli stati membri renderla efficace

Il 14 dicembre 1955, l’Italia entrava a far parte delle Nazioni Unite, un’organizzazione creata per promuovere la pace e la cooperazione internazionale. In un contesto di 70 anni di storia, l’efficacia di questa istituzione dipende dalla volontà degli Stati membri di collaborare e rispettare i principi fondamentali che l’hanno fondata.

AGI - "Settanta anni fa, il 14 dicembre 1955, la Repubblica Italiana veniva accolta alle Nazioni Unite, la più importante tra le moderne organizzazioni internazionali, sorta sulle macerie del secondo conflitto mondiale con il fine dichiarato di 'salvare le future generazioni dal flagello della guerra'". A ricordarlo, in una dichiarazione, è Sergio Mattarella. "Fu necessario attendere dieci anni dalla fine della guerra per conseguire questo risultato, reso possibile - sottolinea il Presidente della Repubblica - dalla saggezza dei padri Costituenti che, nel redigere l'articolo 11 della nostra Carta fondamentale, conferirono dignità di valore costituzionale alla cooperazione multilaterale, consentendo, 'in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni'". Agi.it

70 anni dell’Onu, Mattarella: spetta agli Stati membri rendere le istituzioni multilaterali efficaci - "Nel settantesimo anniversario dall'adesione, l'Italia saluta nelle Nazioni Unite il perno irrinunciabile di un ordine internazionale fondato sul rispetto del diritto e su istituzioni multilater ... msn.com