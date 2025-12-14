Onu Mattarella | perno irrinunciabile spetta a Stati renderla efficace

In occasione del settantesimo anniversario dell’adesione dell’Italia alle Nazioni Unite, il presidente Mattarella sottolinea l’importanza dell’ONU come elemento fondamentale per un ordine internazionale basato sul diritto e sulla cooperazione multilaterale. L’Italia riconosce nel ruolo delle Nazioni Unite un pilastro irrinunciabile per promuovere pace, sicurezza e sviluppo globale.

Roma, 14 dic. (askanews) – “Nel settantesimo anniversario dall’adesione”, all’Onu, “l’Italia saluta nelle Nazioni unite il perno irrinunciabile di un ordine internazionale fondato sul rispetto del diritto e su istituzioni multilaterali autorevoli. Oggi come allora, spetta agli Stati che ne sono membri la responsabilità di renderle efficaci e capaci di raggiungere i loro alti scopi, a beneficio di ogni essere umano. L’impegno di tutti consentirà che si affermino come patrimonio condiviso di tutta l’umanità”. Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio per ricordare il settantesimo anniversario della adesione all’Onu. Ildenaro.it

