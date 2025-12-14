One Piece Card Game OP-14 Seven Heroes of the Blue Sea | Tutto quello che c’è da sapere

Duellanti, preparate i Don!! perché Bandai ha deciso di riportare in auge una delle fazioni più amate (e temute) della storia di One Piece. Dopo mesi di dominio degli Imperatori e dei Mugiwara, il meta sta per essere scosso dalle fondamenta con l’arrivo del set OP-14 Seven Heroes of the Blue Sea. Il titolo non lascia spazio a dubbi: i riflettori sono tutti puntati sui Sette Guerrieri del Mare (Shichibukai). E no, non sono qui per fare prigionieri. In Breve: Cosa devi sapere sul set. Il Tema: Focus totale sul tag Seven Warlords of the Sea, con supporto massiccio per i mazzi Blue e Purple.. I Protagonisti: Nuove versioni Leader per Dracule Mihawk, Boa Hancock e Crocodile. Nerdpool.it

