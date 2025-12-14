Omicidio e ’giro’ di migranti Pakistano arrestato nel Cas Chiede asilo con falsa identità

Un cittadino pakistano è stato arrestato nel Cas di Siena in relazione a un omicidio e a un giro di migranti. L'uomo ha presentato domanda di asilo utilizzando un'identità falsa. La vicenda si inserisce in un contesto di migranti che negli anni hanno affollato la zona, evidenziando le complessità legate all'immigrazione e alla sicurezza.

di Laura Valdesi SIENA Uno come tanti. Un pakistano simile a molti che sono arrivati negli anni scorsi a Siena e nella nostra provincia. Si era presentato all’ufficio immigrazione della questura chiedendo protezione internazionale. Ed era stato assegnato ad una struttura di accoglienza per migranti nella nostra provincia. Peccato che le generalità date ai poliziotti che si occupano delle pratiche non fossero le sue. Ma questo si è scoperto più tardi. Dietro quel giovane di 26 anni, infatti, non si celava una persona bisognosa di aiuto per via delle condizioni drammatiche di vita nel Paese di origine. Lanazione.it Omicidio e ’giro’ di migranti. Pakistano arrestato nel Cas. Chiede asilo con falsa identità - L’uomo, 26 anni, è stato rintracciato in un Centro di accoglienza sull’Amiata. lanazione.it

Arrestato a Siena cittadino pakistano ricercato per omicidio e traffico di migranti - La Polizia di Stato di Siena ha arrestato un cittadino pakistano di 26 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso lo scorso 2 dicembre dalle Autorità greche per i reati di omicidio vol ... radiosienatv.it

Palmi: “PPP Amore e lotta” fa tappa al Manfroce, dopo il Tour in giro per l’Italia In occasione del Cinquantesimo Anniversario dell'omicidio di Pier Paolo Pasolini (2 novembre 1975 – 2 novembre 2025), dopo aver attraversato l’Italia in tour con la sua forza poeti - facebook.com facebook

© Lanazione.it - Omicidio e ’giro’ di migranti. Pakistano arrestato nel Cas. Chiede asilo con falsa identità