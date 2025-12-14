Oh What Fun | una commedia natalizia che non convince – Recensione

“Oh. What. Fun.” è una commedia natalizia che tenta di regalare risate e atmosfera festiva, ma non riesce a conquistare pienamente il pubblico. La pellicola segue Claire Clauster mentre si prepara a celebrare un Natale “perfetto” con la sua famiglia, ma tra situazioni convenzionali e personaggi stereotipati, l’insieme risulta poco convincente.

© Superguidatv.it - Oh. What. Fun.: una commedia natalizia che non convince – Recensione Claire Clauster è pronta per festeggiare l’ennesimo Natale “perfetto” insieme alla sua numerosa famiglia nella sua confortevole casa di Houston. La protagonista di Oh. What. Fun. è una donna ormai in pensione e ossessionata dalla festività, che sogna di vincere il popolare contest annuale trasmesso in tv dal titolo Holiday Moms. Pochi giorni prima del 25 dicembre riceve la primogenita, scrittrice in crisi creativa con marito due bambini al seguito; Taylor, la figlia di mezzo interpretata che presenta l’ennesima nuova fidanzata e Sammy, il figlio minore disoccupato e reduce da una freschissima rottura sentimentale. Superguidatv.it Oh. What. Fun.: una commedia natalizia che non convince – Recensione - Claire Clauster è pronta per festeggiare l'ennesimo Natale "perfetto" insieme alla sua numerosa famiglia nella sua confortevole casa di Houston. superguidatv.it

Oh. What. Fun., la recensione: una commedia di Natale nel segno delle mamme, ma comunque fuori dal tempo - Oh What Fun film 2025 recensione trama e trailer della commedia di Natale con Michelle Pfeiffer in streaming su Prime Video ... comingsoon.it

Michelle #Pfeiffer nella commedia natalizia “Oh What Fun”. E al Tg1 dice: “È un #film che celebra le mamme. Per me il Natale ha sempre significato famiglia”. #Tg1 Emiliano Condò - facebook.com facebook