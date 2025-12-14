Oggi blocco del traffico a Roma Tutte le informazioni su chi può circolare | fasce orarie deroghe e divieti

Oggi, domenica 14 dicembre, si verifica il blocco del traffico a Roma nella ZTL fascia verde. In questo articolo troverai tutte le informazioni utili su chi può circolare, le fasce orarie, le eventuali deroghe e i divieti in vigore, per permetterti di orientarti correttamente durante questa giornata.

Oggi, domenica 14 dicembre, ci sarà il blocco del traffico a Roma nella ztl fascia verde (qui la mappa). Lo stop alla circolazione dei veicoli è stato deciso dal Comune dopo che le centraline di rilevazione dello smog dell’Arpa Lazio hanno fatto registrare, in postazioni diverse, il superamento. Romatoday.it

Roma, blocco del traffico oggi domenica 14 dicembre: fasce orarie, chi può circolare e vie interdette - Il traffico a Roma, domenica 14 dicembre, sarà interdetto nella cosiddetta 'Ztl Fascia Verde', confine utilizzato per delimitare il perimetro delle domeniche ecologiche in cui non sarà possibile la ... msn.com