Oggi a Berlino l' incontro tra Zelensky e gli inviati di Trump

Oggi a Berlino si svolge un incontro tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati di Trump, tra cui Steve Witkoff e Jared Kushner. L'obiettivo è rafforzare gli sforzi diplomatici per trovare una soluzione alla guerra in Ucraina.

Proseguono gli sforzi diplomatici per tentare di porre fine alla guerra in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky a Berlino oggi incontrerà i rappresentanti Usa, il negoziatore Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner. Sul tavolo ci sono i dettagli sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e per gli ucraini. Poi c'è il tema della ripresa (ricostruzione) e lo sviluppo dopo la guerra. Seguiranno anche incontri con i partner europei, tenendo conto che, alla base della pace, deve esservi uno stabile accordo politico per porre fine alla guerra. Intanto si apprende che nel piano di pace rivisto Kiev non rinuncia a Donbass e Nato. Ilgiornale.it Oggi a Berlino l'incontro tra Zelensky e gli inviati di Trump - Il presidente ucraino si dice pronto al dialogo ma fa sapere di non aver ancora ricevuto una risposta dagli Usa alle modifiche di Kiev dell'accordo di pace ... ilgiornale.it

Guerra Ucraina, Kiev: Mosca produrrà in serie missili nucleari Oreshnik. Zelensky: «A Berlino incontrerò inviati di Trump» - Mosca annuncia ritorsioni contro il congelamento sine die degli asset russi deciso dall'Ue. ilmattino.it

Berlino, Zelensky ringrazia la Germania. Insieme riporteremo la pace in Europa

