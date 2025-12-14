Occhio Napoli l’ex Udinese richiama l’attenzione | Sono pericolosi! poi su uno dei possibili protagonisti

Gabriele Cioffi, ex allenatore dell’Udinese, analizza la partita di domani tra Udinese e Napoli, sottolineando i rischi rappresentati dalla squadra partenopea. Con un occhio di riguardo alle potenzialità del Napoli, Cioffi mette in guardia sul pericolo rappresentato dai loro giocatori, in un confronto che promette grande spettacolo in Serie A.

Gabriele Cioffi, ex allenatore dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A per commentare la sfida in programma domani tra Udinese e Napoli, valida per il campionato. Cioffi ha elogiato la crescita della squadra friulana, sottolineando come l’ambiente all’Udinese permetta ai giocatori di sviluppare il proprio potenziale. Ha poi parlato in particolare di Niccolò Zaniolo, un giocatore che, secondo lui, rappresenta un’importante risorsa per la squadra di Runjaic, specialmente in vista dell’impegno con il Napoli. Cioffi crede nell’Udinese: ora la sfida al Napoli. Secondo Gabriele Cioffi, l’Udinese è una squadra ben costruita e, rispetto agli ultimi anni, sta mostrando una forza maggiore. Spazionapoli.it

Pronostico Udinese-Napoli, i precedenti dicono "Goal" ma le quote... - Partenopei altalenanti lontano dal Maradona, dove il bottino è di 4 successi e 3 sconfitte contro Milan, Torino e Bologna. tuttosport.com