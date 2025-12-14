Nuovo studio | vivere con un cane migliora la salute mentale dei teenager
Un nuovo studio evidenzia i benefici di convivere con un cane durante l’adolescenza, dimostrando come la presenza di un animale possa contribuire a migliorare la salute mentale dei teenager, riducendo stress e favorendo un maggiore benessere emotivo.
La vita a stretto contatto con un cane rende gli adolescenti più sereni e meno stressati, afferma la scienza. E la spiegazione potrebbe risiedere nei microbi che i teenager condividono con i loro amici a quattro zampe. Vanityfair.it
“I cani danno un senso alla vita”: lo studio che spiega quanto benessere apporta vivere con un quattro zampe - Un nuovo studio ha analizzato i benefici che si hanno vivendo con un cane, identificandone 5: l'importanza della routine di cura, l'effetto positivo dei cani sull'umore, la facilitazione dei legami ... fanpage.it
