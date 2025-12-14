Nuovo Centro di ascolto della Caritas Uno spazio nel cuore dell’acropoli
Oggi a Perugia viene inaugurato un nuovo Centro di ascolto della Caritas, situato nel cuore dell’acropoli, presso la parrocchia dei Santi Andrea e Lucia nella Cattedrale. Un punto di riferimento importante per offrire sostegno e ascolto alle persone in difficoltà della comunità, rafforzando il legame tra istituzioni religiose e cittadini.
Nasce un nuovo Centro di ascolto Caritas a Perugia, nel cuore dell’acropoli, che sarà inaugurato oggi alle 15, nella parrocchia dei Santi Andrea e Lucia nella Cattedrale. La sua sede è al primo piano del complesso architettonico “ Isola San Lorenzo ” della cattedrale, con ingresso da piazza Cavallotti. Si tratta del 42° Centro d’Ascolto interparrocchiale dell’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve. Questo nuovo Centro di ascolto sorge all’interno dell’Unità Pastorale 1 comprendente le parrocchie di Santi Andrea e Lucia nella Cattedrale, Santa Maria Nuova, Santi Simone e Giuda Taddeo al Carmine, San Fiorenzo e San Fortunato, intitolato a don Mario Stefanoni (1941-2022), sacerdote che per quasi mezzo secolo ha servito con dedizione l’acropoli perugina con uno sguardo privilegiato ai poveri e alle povertà, diventando riferimento per generazioni di fedeli. Lanazione.it
