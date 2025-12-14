Nuove telecamere in arrivo Più controllo di vicinato

Sono in arrivo nuove telecamere grazie a un bando vinto, rafforzando il controllo del vicinato. Un anno dopo la nomina di Luca Guidone come comandante della Polizia Locale, si intensificano gli sforzi per migliorare la sicurezza e la prevenzione, consolidando il ruolo delle telecamere come strumento fondamentale nell’attività di tutela e controllo del territorio.

Un bando vinto e nuove telecamere in arrivo, sprint al controllo del vicinato che "si è già rivelato un utile supporto alle nostre attività", giro di boa dei 12 mesi e progetti per Luca Guidone, da un anno al comando della Polizia Locale. Grazie a un bando sono in arrivo quattro impianti di videosorveglianza, oltre ai 51 già funzionanti, "e ci consentiranno un migliore monitoraggio del territorio". Dall’occhio elettronico a quello del cittadino, è anche il mese dei bilanci su un anno di controllo del vicinato: un incontro pubblico qualche sera fa, i numeri attuali, il percorso del 2026. Ospiti il presidente dell’associazione controllo del vicinato Ferdinando Raffero e il vice Alfonso Castellone, comandante della Polizia Locale di Olgiate Olona: "Ci hanno dato – così Guidone – un contributo qualificato e trasmesso buone pratiche operative". Ilgiorno.it

