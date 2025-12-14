Nuova Suzuki Jimny 2026 | arriva la versione sportiva? FOTO

La nuova Suzuki Jimny 2026 si prepara a sorprendere, con rumors e anticipazioni sulla possibile versione sportiva. Analizzando le tendenze di mercato, le caratteristiche attuali e le versioni speciali già presentate in vari paesi, si delinea un’ipotesi affascinante su come potrebbe evolversi questa iconica vettura. Ecco una panoramica sulle possibili novità e caratteristiche future.

Ecco una panoramica su come potrebbe essere una “versione sportiva” della nuova Suzuki Jimny, combinando i dati attuali, le tendenze nel mercato e le versioni speciali già viste in alcuni paesi (anche fuori dall’Europa): 1. Baseline della nuova Suzuki Jimny. La Jimny attuale è un fuoristrada compatto con motore 1.5 benzina da circa 102 CV e 130 Nm di coppia, trazione integrale AllGrip Pro con riduttore e cambio manuale o automatico, e telaio a traliccio con sospensioni rigide per fuoristrada serio. La nuova generazione in uscita o già presentata in alcuni mercati punta ad avere più tecnologia, ADAS e versioni con passo più lungo e 5 porte. Ilgiornaledigitale.it

