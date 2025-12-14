Nuova Sondrio | la vittoria sfuma nel finale
La Nuova Sondrio ottiene il suo quarto risultato utile consecutivo nella penultima giornata d'andata del campionato di serie D, pareggiando 1-1 con la Real Calepina a Grumello del Monte. La partita si è conclusa con un pareggio che ha impedito alla squadra di conquistare la vittoria, lasciando il punteggio invariato fino al fischio finale.
Secondo pareggio e quarto risultato utile consecutivo per la Nuova Sondrio che oggi pomeriggio, nella penultima giornata d'andata del girone B del campionato di serie D, ha impattato con il punteggio di 1-1 con la Real Calepina, a Grumello del Monte.Il primo tempoDopo aver perso Allan Blaze per. Sondriotoday.it
Nuova Sondrio: la vittoria sfuma nel finale - Secondo pareggio e quarto risultato utile consecutivo per la Nuova Sondrio che oggi pomeriggio, nella penultima giornata d'andata del girone B del campionato di serie D, ha impattato con il punteggio ... today.it
Impresa Nuova Sondrio: colpo a Caldiero e prima vittoria esterna in una prova da grande squadra - Opposta alla miglior difesa del campionato, con sole nove reti subite in tredici giornate, capace di inanellare sette risultati utili consecutivi, sbancando domenica scorsa il campo della capolista Br ... primalavaltellina.it
Livigno inaugura la nuova seggiovia Altavista: tecnologia e panorama al vertice di Carosello 3000 #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook
Sondrio Calcio, sfuma la vittoria