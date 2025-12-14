Nuoto Sara Franceschi segue l’esempio di Simona Quadarella e si allenerà in Australia

Sara Franceschi si prepara a seguire le orme di Simona Quadarella e si trasferirà in Australia per allenarsi. La decisione nasce dalla volontà di trovare nuovi stimoli e migliorare le proprie prestazioni. La Nazionale italiana di nuoto ha concluso la partecipazione alle competizioni internazionali del 2025, segnando un momento di rinnovamento e ambizione per i talenti emergenti.

La necessità di nuovi stimoli. La Nazionale italiana di nuoto ha risposto presente nell’ultima competizione internazionale del 2025. La conquista del primato del medagliere negli Europei di nuoto in vasca corta e la vetta nella classifica tra nazioni certificano la bontà delle prestazioni del gruppo tricolore. Una squadra con atleti sempre più aperti alle esperienze all’estero. Contrariamente a quanto accadeva alcuni anni fa, gli azzurri chiedono espressamente di allenarsi anche in altre realtà per trarre giovamento in quanto atleti e persone. È quanto accaduto all’inizio di quest’anno con Thomas Ceccon e Alberto Razzetti ed è quanto ha deciso Sara Curtis, in fatto di studi accademici in Virginia (USA). Oasport.it

