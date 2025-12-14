Nuoto ritorni e scoperte dagli Italiani di Riccione da Lisa Angiolini a Emanuele Potenza

I Campionati Italiani Assoluti in vasca corta di Riccione hanno segnato la conclusione della stagione 2025 per gli nuotatori azzurri, offrendo ritorni e nuove scoperte. L'evento ha visto protagonisti atleti di punta come Lisa Angiolini ed Emanuele Potenza, che hanno messo in mostra il loro talento e determinazione.

Si sono appena conclusi i Campionati Italiani Assoluti in vasca corta a Riccione, che mettono un punto alla stagione 2025 per gli azzurri. Nonostante i pochi giorni di distanza dalla fine degli Europei in vasca corta di Lublino, dove i nuotatori italiani hanno brillato come non mai, con una sfilza di record e personali, gli atleti non hanno spento né testa né propulsione, mostrandosi ancora una volta preparati e dando sfogo a risultati di livello internazionale. La nuotatrice del campionato è senza dubbio Lisa Angiolini. La trentenne toscana, assente agli Europei a causa di un virus, ha potuto dare sfogo alla sua forma impeccabile proprio a Riccione. Oasport.it Nuoto, ritorni e scoperte dagli Italiani di Riccione da Lisa Angiolini a Emanuele Potenza - Si sono appena conclusi i Campionati Italiani Assoluti in vasca corta a Riccione, che mettono un punto alla stagione 2025 per gli azzurri. oasport.it Pool Nuoto, grandi successi ai Campionati Italiani Master di Torino. Due ori per coach Damiani - Buoni posizionamenti per Capriotti, Sulpizi, Pagliarini, e Ulisse ... rivieraoggi.it

