Novità in arrivo a Torino San Paolo | si abbattono fabbricati esistenti verrà costruito un nuovo caseggiato

A Torino San Paolo, a dicembre 2025, è prevista una significativa trasformazione urbana con l'abbattimento di fabbricati esistenti e la costruzione di un nuovo edificio. La giunta comunale ha approvato un intervento in deroga al piano regolatore, situato nell'area di corso Rosselli angolo via Isonzo, vicino al giardino pubblico, segnando un importante intervento di riqualificazione.

A dicembre 2025 la giunta comunale di Torino ha deliberato un intervento, in deroga al piano regolatore vigente, per l'area di corso Rosselli angolo via Isonzo, a ridosso del giardino pubblico. Il progetto prevede la demolizione dei fabbricati esistenti con destinazione mista produttiva.