Notre Dame svelate le nuove vetrate della cattedrale di Parigi

Sono state recentemente svelate le nuove vetrate che impreziosiranno Notre Dame a Parigi. Questi capolavori artistici rappresentano un importante intervento di restauro e rinnovamento, mantenendo viva l’eredità storica e spirituale della cattedrale. Le vetrate, frutto di un’attenta progettazione, promettono di arricchire ulteriormente la bellezza e il fascino di uno dei simboli più iconici di Parigi.

Sono state svelate le sei vetrate che verranno inserite nella maestosa cattedrale di Notre Dame, a Parigi. Le opere di Claire Tabouret, esposte al Grand Palais, sostituiranno quelle installate dall’architetto del XIX secolo Eugene Viollet-le-Duc – che per fortuna non sono state danneggiate dall’ incendio del 2019. Questa scelta artistica, però, ha sollevato diverse polemiche: alcuni critici infatti sostengono che la rimozione delle vetrate originali (parte integrante del tessuto storico della cattedrale) comprometta l’integrità architettonica del monumento. I dipinti di Tabouret – artista designata nel dicembre 2024 attraverso un concorso pubblico indetto dal presidente francese Emmanuel Macron – rappresentano il tema della Pentecoste, scelto dall’arcidiocesi di Parigi. Lapresse.it Notre Dame de Paris, svelato il cast della nuova tournée: tornano Giò Di Tonno, Matteucci e Galatone, Elhaida Dani è Esmeralda - La lunga cavalcata verso il 25esimo anniversario dell'opera di Cocciante farà tappa anche a Bari a novembre 2026. lagazzettadelmezzogiorno.it

