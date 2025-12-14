Non vogliono farsi identificare e si scagliano contro i poliziotti | due denunciati

Nella serata di ieri, via Atenea ad Agrigento è stata teatro di disordini causati da due migranti che si sono scagliati contro i poliziotti, rifiutandosi di essere identificati. Per questo motivo, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma.

Resistenza a pubblico ufficiale. È per questa ipotesi di reato che due dei migranti che, nella tarda serata di ieri, hanno creato il caos in via Atenea, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. A farlo sono stati i poliziotti della sezione Volanti.