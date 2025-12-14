Non sono stato un buon papà Ho dei grandi sensi di colpa verso i miei figli Il segreto di 39 anni di matrimonio? Litigare | lo rivela Umberto Tozzi

Umberto Tozzi condivide apertamente i propri sentimenti di colpa riguardo alla genitorialità e rivela che il segreto di 39 anni di matrimonio è stato il confronto. Nel frattempo, annuncia il suo nuovo progetto artistico: “Gloria-Il Musical”, uno spettacolo teatrale dedicato al suo celebre repertorio, in programma nei principali teatri italiani a partire da ottobre 2026.

Umberto Tozzi ha annunciato il suo nuovo progetto artistico: a partire da ottobre 2026, arriverà sui palchi dei principali teatri italiani: “Gloria-Il Musical”, la prima commedia musicale che celebra il repertorio del cantante. Per l’occasione il cantautore si è raccontato a “Verissimo”, ieri sabato 13 dicembre. “Non sono stato un buon papà. Ho dei grandi sensi di colpa verso i miei figli. Li ho vissuti poco a causa dei vari tour e degli spostamenti per il mio lavoro – ha confessato Tozzi a Silvia Toffanin – “I miei figli dicono che non è vero che non sono stato un buon papà, ma io sento diversi sensi di colpa”. Ilfattoquotidiano.it

