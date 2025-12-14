Non sono invadenti non si guastano né richiedono energia elettrica I libri sono oggetti semplici ma generosi fanno compagnia e aprono la mente Ecco 30 titoli per non sbagliare una lettura né un regalo

I libri sono compagni silenziosi ma generosi, capaci di aprire la mente e fare compagnia senza richiedere energia. In questo articolo, proponiamo 30 titoli selezionati per ogni occasione, ispirati anche dalla tradizione islandese che, durante il Natale, prevede di regalare un libro e una mela come simbolo di buon auspicio.

I n Islanda la tradizione natalizia impone di regalare sempre almeno un libro a ciascun amico e parente, insieme a una mela di buon auspicio. Una bellissima tradizione che ci sentiamo di sposare consigliandovi 30 titoli perfetti per voi e per tutti i vostri cari. Iniziamo con “ Calde parole “, due titoli che mettono al centro l’intimità emotiva e la riflessione personale, come ne Il libro bianco di Han Kang, un racconto poetico nato dal bisogno di colmare un’assenza, un dialogo immaginario con la sorella mai conosciuta che diventa meditazione sulla perdita e sulla bellezza delle cose candide. Libri da leggere: i 12 semifinalisti del Premio Strega 2025 X Libri da leggere o regalare. Iodonna.it

