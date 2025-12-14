Non solo dazi | perché l’acqua può provocare la crisi più grave tra USA e Messico

La riaccensione della crisi sul Rio Grande evidenzia come le tensioni tra USA e Messico vadano oltre i dazi commerciali. La disputa idrica, tra le più gravi in Nord America, mette in luce le sfide legate alla gestione delle risorse scarse e all’efficacia dei trattati storici in un contesto di crescente pressione ambientale e demografica.

La crisi che si è riaccesa sul Rio Grande non è soltanto una questione politica: è diventata un banco di prova per capire come una delle aree idricamente più stressate del Nord America reagisca quando le risorse scarseggiano e i trattati del passato non reggono più alla pressione del presente. Donald Trump ha accusato il Messico di non rispettare il Trattato del 1944 e ha minacciato di introdurre un dazio aggiuntivo del 5% su tutte le importazioni messicane negli Stati Uniti. L’accusa è fondata sul fatto che, a metà del ciclo quinquennale 2020-2025, il Messico avrebbe consegnato meno della metà dell’acqua prevista dagli accordi: circa 730 mila acri-piedi su 1,75 milioni totali, secondo l’International Boundary and Water Commission, l’organismo binazionale che monitora i flussi. It.insideover.com

