Non siamo una kermesse Schlein apre l' assemblea Pd e sfida Meloni e le correnti dem

Elly Schlein apre l'assemblea del Pd con un messaggio di rottura e sfida, rivolgendosi sia a Giorgia Meloni che alle correnti interne del partito. In un momento di grande fermento politico, la leader dem intende rilanciare l'unità e la vitalità del partito, distanziandosi dall'immagine di una semplice kermesse e puntando a una svolta significativa.

Negli stessi minuti in cui Giorgia Meloni stava chiudendo la sua festa di Atreju, Elly Schlein apriva l'assemblea nazionale del Partito Democratico con l'obiettivo di sferzare a distanza la presidente del Consiglio e di dare anche una scossa alla base dem. E la segretaria lo dice chiaramente davanti ai compagni di partito: " Siamo qui per fare scelte insieme come si fa in una grande comunità democratica ". Per poi mettere ancora più pepe dialettico in chiave confronto con l'evento di Fratelli d'Italia: " L'assemblea nazionale non è una kermesse, non è un evento che prevede spettatori. Voi siete tutti protagonisti a pieno titolo e rappresentate in questa sede il massimo organo dirigente di questo partito, una rappresentanza vera eletta e legittimata con un congresso, con primarie vere ". Ilgiornale.it

