Non si presenta al ristorante per 3 giorni | lo chef lascia tutto e salva la vita al suo anziano cliente

Una storia natalizia toccante arriva dalla Florida: uno chef, assente per tre giorni, ha salvato la vita di un anziano cliente, dimostrando il vero spirito di solidarietà e affetto durante le festività. Questo gesto di generosità sottolinea l'importanza dei legami umani e del senso di comunità in un periodo speciale dell'anno.

Una storia natalizia nel senso più bello del termine arriva dalla Florida dove il cuoco di un ristorante ha salvato, qualche mese fa, la vita al cliente più affezionato del suo locale, riaccogliendolo finalmente a braccia aperte in questi giorni di festa. Per dieci anni, ogni singolo giorno, il 78enne Charlie Hicks aveva un appuntamento fisso al ristorante Shrimp Basket in Florida. Arrivava sempre alla stessa ora, ordinando lo stesso piatto: il gumbo (un piatto tipico della cucina cajun). Per lo chef Donell Stallworth, Charlie era molto più di un cliente: era un amico, quasi un parente, tanto che lo staff poteva regolare l'orologio sui suoi orari.

