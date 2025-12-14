Non si parla più di ipocondria ma di ansia da malattia | Non è ricerca di attenzioni ma sofferenza vera

L'ansia da malattia, spesso confusa con l'ipocondria, rappresenta una sofferenza reale e invalidante. Questo disturbo si manifesta con preoccupazioni eccessive per la salute, influenzando la qualità di vita. Il dottore spiega come riconoscerla e affrontarla, sottolineando che si tratta di una condizione da gestire con attenzione e non di una semplice ricerca di attenzioni.

Ipocondria: quando la preoccupazione per la salute diventa malattia - Il termine ipocondria, ormai entrato nel linguaggio comune per indicare chi tende a preoccuparsi un po’ troppo delle questioni di salute, affonda le sue radici nell’antichità. iodonna.it

