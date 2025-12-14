Non parlo volentieri della famiglia perché porta una sfiga tremenda Non capisco quelli che si vantano dei figli un modo di chiamarsi la sventura | così Barbara Alberti

Barbara Alberti esplora il complesso mondo della gelosia nel suo ultimo libro, “Gelosia”, pubblicato a ottobre. Attraverso riflessioni e analisi, l’autrice affronta le radici di questo sentimento, il suo legame con l’amore e le dinamiche che lo alimentano, offrendo un approfondimento su uno degli stati emotivi più universali e sfaccettati.

Che cos'è la gelosia? Perché siamo gelosi? Che relazione c'è tra l'amore e la gelosia? A questi e a tanti altri interrogativi risponde Barbara Alberti nel suo ultimo libro "Gelosia", uscito lo scorso ottobre. "Ho avuto l'esperienza dei miei tempi, dove c'era una retorica totale del ribaltare tutto quello che avevamo vissuto fino a quel momento per fare il contrario dei nostri genitori. – ha ammesso la scrittrice s Fanpage – Solo che erano esperimenti impossibili e quindi finivano sempre molto male. Perché l'amore, non c'è niente da fare, è un sentimento esclusivo". E ancora: "Poi dipende da chi sei, dal tuo carattere, dalle disponibilità economiche.

