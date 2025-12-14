Nomine | il Consiglio direttivo comunale della Lega ha rinnovato le cariche dei vice segretari

Il Consiglio Direttivo Comunale della Lega di Pisa ha riunito giovedì 11 dicembre per rinnovare le cariche al suo interno, con la nomina dei nuovi vice segretari comunali da parte del segretario e assessore Giovanna Bonanno. L'incontro ha rappresentato un momento importante per definire le future strategie e l'organizzazione del partito sul territorio.

© Pisatoday.it - Nomine: il Consiglio direttivo comunale della Lega ha rinnovato le cariche dei vice segretari Nella giornata di giovedì 11 dicembre si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo Comunale della Lega di Pisa, nella quale il segretario, l'assessore Giovanna Bonanno, ha nominato i due nuovi vice segretari comunali. Si tratta di Gianluca Gambini e di Giorgio Tamberi, due figure con.

