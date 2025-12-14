No alla lottizzazione in via Tiziano l’assessore Francesca Lucherini non ha rispettato gli impegni presi pubblicamente

L’opposizione critica l’assessore Francesca Lucherini per aver violato gli impegni assunti pubblicamente riguardo alla proposta di lottizzazione in via Tiziano. La decisione ha suscitato polemiche e preoccupazioni tra i cittadini e le associazioni locali, che chiedono maggiore trasparenza e rispetto delle promesse istituzionali.

Arezzo, 14 dicembre 2025 – “No alla lottizzazione i n via Tiziano, l’assessore Francesca Lucherini non ha rispettato gli impegni presi pubblicamente”. La dichiarazione dei consiglieri comunali Francesco Romizi, Alessandro Caneschi e Giovanni Donati. “Alla vigilia del prossimo Consiglio Comunale, nel quale approderà l’adozione della lottizzazione in via Tiziano, ribadiamo con forza la nostra contrarietà al progetto, già espressa pubblicamente nelle settimane scorse. L’area oggi destinata a verde urbano verrebbe trasformata in un comparto residenziale con due torri di ottonove piani: un intervento radicale, sproporzionato e profondamente lontano dalle esigenze del quartiere. Lanazione.it “No alla lottizzazione in via Tiziano, l’assessore Francesca Lucherini non ha rispettato gli impegni presi pubblicamente” - Arezzo, 14 dicembre 2025 – “No alla lottizzazione i n via Tiziano, l’assessore Francesca Lucherini non ha rispettato gli impegni presi pubblicamente”. msn.com

L'opposizione attacca: "Lottizzazione in via Tiziano, l'assessore Lucherini non ha rispettato gli impegni presi" - La nota congiunta dei consiglieri Romizi (Avs), Caneschi (Pd) e Donati (Pd): "Il promesso confronto con i residenti non è avvenuto. arezzonotizie.it

“No a lottizzazione via Tiziano, Lucherini non rispetta gli impegni” - facebook.com facebook

“No a lottizzazione via Tiziano, Lucherini non rispetta gli impegni” #AlessandroCaneschi #Arezzo #FrancescaLucherini #FrancescoRomizi #giovannidonati #Inevidenza #ViaTizianoArezzo arezzoinforma.it/no-a-lottizzaz… x.com

© Lanazione.it - “No alla lottizzazione in via Tiziano, l’assessore Francesca Lucherini non ha rispettato gli impegni presi pubblicamente”

A BREVE VIA AI LAVORI PER UN NUOVO SUPERMERCATO IN VIA VITTORIO VENETO | 07/04/2023

Video A BREVE VIA AI LAVORI PER UN NUOVO SUPERMERCATO IN VIA VITTORIO VENETO | 07/04/2023 Video A BREVE VIA AI LAVORI PER UN NUOVO SUPERMERCATO IN VIA VITTORIO VENETO | 07/04/2023