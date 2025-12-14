Nigeria le immagini del Lagos Dog Carnival

Nel cuore di Lagos, Nigeria, si è svolto l'annuale Lagos Dog Carnival, un evento che ha visto cani vestiti con costumi eleganti e firmati sfilare lungo una passerella. Questa occasione celebra l'amore per gli animali e la creatività dei padroni, trasformando il carnevale in un'esperienza colorata e coinvolgente.

A Lagos, in Nigeria, cani vestiti con costumi e abiti firmati hanno sfilato lungo una passerella in occasione dell’annuale Lagos Dog Carnival. Centinaia di cani, dalle razze locali ai bulldog importati, husky e barboncini, hanno sfilato sul red carpet. Anche se il numero di partecipanti era inferiore rispetto agli anni precedenti, gli organizzatori sono soddisfatti che la comunità dei cani si stia espandendo e che le persone stiano diventando più consapevoli su come trattarli. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Nigeria, le immagini del Lagos Dog Carnival - (LaPresse) A Lagos, in Nigeria, cani vestiti con costumi e abiti firmati hanno sfilato lungo una passerella in occasione dell'annuale Lagos ... stream24.ilsole24ore.com

