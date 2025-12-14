Niente tagli a Rai radio e tv locali | Fdi vuole cancellare la proposta del governo in manovra

Fdi si oppone alla proposta del governo di ridurre i finanziamenti alla Rai, presentando un emendamento per mantenere i fondi attuali. La manovra 2026 si trova in fase di approvazione, con i tempi che si allungano. La questione riguarda anche la tutela delle radio e delle tv locali, al centro di un dibattito politico in corso.

I tempi per l'approvazione della manovra 2026 si allungano. E intanto FdI, con un subemendamento, propone la soppressione del capoverso della riformulazione della legge di Nilancio proposta dal governo che prevede il taglio del finanziamento alla Rai di 10 milioni di euro annui dal 2026 al 2028. E chiede ci cancellare anche il comma che prevede la riduzione di 20 milioni di euro annui del contributo a tv e radio locali.

Manovra, la resa dei conti si avvicina: a che punto siamo. Nodo Rai e tv locali e detassazione dei rinnovi contrattuali - La resa dei conti sulla legge di Bilancio si avvicina: la manovra deve essere approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre.

Scontro nella maggioranza sui tagli a radio e tv locali, si vogliono favorire i giornali amici? Lega contraria.

TAGLIO A FONDI PER EMITTENZA LOCALE :PROTESTE CONFINDUSTRIA E ASSOCIAZIONI Antonio Marano (Confindustria Radio Televisioni): Il taglio mina il pluralismo democratico". Associazioni: "Scelta gravissima, a rischio pluralismo e occupazione"

Tagli, militari, pulizie, riforma della 121: il SAP su Radio RAI

