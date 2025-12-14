Niente impresa per il Bisonte a Chieri | sesto ko di fila per le fiorentine
Il Bisonte Firenze subisce la sesta sconfitta consecutiva nel match contro Reale Mutua Fenera Chieri, che si impone in tre set con punteggi di 25-21, 25-19 e 25-22. La squadra fiorentina fatica a trovare continuità di gioco, mentre le padrone di casa dimostrano determinazione e solidità.
Reale Mutua Fenera Chieti – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-21, 25-19, 25-22) REALE MUTUA FENERA CHIERI ‘76: Antunovi? ne, Degradi 2, Künzler 16, Spirito (L1), Ferrarini ne, Bonafede (L2) ne, Alberti, Van Aalen, Nervini 14, Bah, Németh 13, Cekulaev 4, Dambrink ne, Gray 8. All. Negro. IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 4, Morello, Valoppi (L1), Bertolino ne, Zuccarelli 1, Colzi ne, Villani ne, Knollema 13, Maleševi?, Bukili? 9, Tanase 10, Kaçmaz 1, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti. ARBITRI: Giardini – Simbari. NOTE: durata set: 28’, 24’, 28’; muri punto: Chieri 6, Il Bisonte 4; ace: Chieri 3, Il Bisonte 2. Corrieretoscano.it
Il Bisonte, Chieri il primo ostacolo - Reduce da un 2024 chiuso in crescendo, con la bella vittoria in rimonta su Vallefoglia e la resa a testa alta nel derby con la Savino Del Bene Scandicci, Il Bisonte Firenze scende oggi in campo a ... lanazione.it
Volley, Savino da manuale. Il Bisonte impegna Milano - 0) e inanella la settima vittoria di fila. lanazione.it
La Igor ripeta il pronostico che la vedeva strafavorita contro il Bisonte Firenze nell’ultima giornata del girone d’andata di serie A1. E in quasi 80 minuti si sbarazzano delle toscane che non ... - facebook.com facebook