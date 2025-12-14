Niente impresa per il Bisonte a Chieri | sesto ko di fila per le fiorentine

Il Bisonte Firenze subisce la sesta sconfitta consecutiva nel match contro Reale Mutua Fenera Chieri, che si impone in tre set con punteggi di 25-21, 25-19 e 25-22. La squadra fiorentina fatica a trovare continuità di gioco, mentre le padrone di casa dimostrano determinazione e solidità.

Reale Mutua Fenera Chieti – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-21, 25-19, 25-22) REALE MUTUA FENERA CHIERI ‘76: Antunovi? ne, Degradi 2, Künzler 16, Spirito (L1), Ferrarini ne, Bonafede (L2) ne, Alberti, Van Aalen, Nervini 14, Bah, Németh 13, Cekulaev 4, Dambrink ne, Gray 8. All. Negro. IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 4, Morello, Valoppi (L1), Bertolino ne, Zuccarelli 1, Colzi ne, Villani ne, Knollema 13, Maleševi?, Bukili? 9, Tanase 10, Kaçmaz 1, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti. ARBITRI: Giardini – Simbari. NOTE: durata set: 28’, 24’, 28’; muri punto: Chieri 6, Il Bisonte 4; ace: Chieri 3, Il Bisonte 2. Corrieretoscano.it

