Nicolò Filippucci Sanremo Giovani 2025 video intervista | Io favorito? Faccio le corna e cerco di essere tranquillo

La nostra video intervista a Nicolò Filippucci, finalista di Sanremo Giovani 2025 con il brano Laguna. La nostra video intervista a Nicolò Filippucci, tra i sei finalisti di Sanremo Giovani 2025 e in lizza per uno dei due posti per prendere parte al Festival e calcare il palco dell’Ariston a febbraio nella categoria delle Nuove Proposte, insieme ai due nomi selezionati dal concorso di Area Sanremo. A poche ore dalla sua esibizione in prima serata su Rai1, l’artista ci parla di Laguna, una power ballad intensa e viscerale, capace di mettere in risalto la sua sensibilità interpretativa e la potenza vocale. Spettacolo.eu

