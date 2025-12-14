Ni Hao raddoppia Mercatone cinese anche vicino a Formì Il secondo punto vendita in città è a Pieveacquedotto I titolari | Per noi è un’ulteriore crescita

Ni Hao espande la propria presenza nel territorio, aprendo un secondo punto vendita a Pieveacquedotto, vicino all’area commerciale Formì. L’inaugurazione si è svolta nei giorni scorsi in via Punta di Ferro, segnando un passo importante per la crescita dell’azienda e consolidando la sua presenza nel mercato locale.

È stato inaugurato nei giorni scorsi in via Punta di Ferro a Pieveacquedotto, vicino all’area commerciale Formì e all’iper, il mercatone ‘Ni Hao’. Un altro mercatone della stessa linea, sempre con gestione cinese, aveva inaugurato nel novembre dello scorso anno in via Valzania, in quella che un tempo fu la concessionaria Ricci e sede della Comac. Il gruppo Ni Hao, nato nel 2006 a Mantova, conta oltre una decina di punti vendita in Italia ed è presieduto da Ye Jianyi (conosciuto da tutti come Gianni). L’imprenditore si è dimostrato soddisfatto delle vendite in via Valzania e ha deciso di raddoppiare in un’altra zona strategica per lo shopping cittadino. Ilrestodelcarlino.it

