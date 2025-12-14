Neymar si rende irriconoscibile a New York | il look mascherato ha un prezzo esagerato
Neymar si presenta a New York con un look sorprendente e costoso, optando per un passamontagna da oltre 5.000 euro per restare anonimo. Nel frattempo, si avvicina un’operazione al ginocchio, alimentando i rumors sulle sue condizioni di salute e le sue future decisioni professionali.
