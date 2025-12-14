Next Gen ATP Finals 2025 definiti i due gironi | fari puntati su Tien Engel la mina vagante

Sono stati annunciati i due gironi per le Next Gen ATP Finals 2025, con Tien ed Engel come possibili sorprese. La stagione 2026 del tennis è alle porte, mentre i giovani talenti si preparano durante l'off-season, pronti a sfidarsi nelle future sfide del circuito.

Il percorso è definito. La stagione 2026 del tennis non è ancora cominciata e i top-player sono in fase di preparazione nella off-season. Tuttavia, c’è una competizione che potrebbe suscitare l’interesse degli appassionati e si tratta delle Next Gen ATP Finals di scena a Gedda (Arabia Saudita). L’evento dedicato ai migliori giovani del circuito maschile si terrà a partire dà mercoledì 17 dicembre. Il sorteggio ha definito la composizione dei due raggruppamenti che caratterizzeranno la fase a gironi che si esaurirà venerdì 19. A seguire semifinali e finali sono previste sabato 20 e domenica 21 dicembre. Oasport.it

