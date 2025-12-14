Next Gen ATP Finals 2025 definiti i due gironi | fari puntati su Tien Engel la mina vagante

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati annunciati i due gironi per le Next Gen ATP Finals 2025, con Tien ed Engel come possibili sorprese. La stagione 2026 del tennis è alle porte, mentre i giovani talenti si preparano durante l'off-season, pronti a sfidarsi nelle future sfide del circuito.

next gen atp finals 2025 definiti i due gironi fari puntati su tien engel la mina vagante

© Oasport.it - Next Gen ATP Finals 2025, definiti i due gironi: fari puntati su Tien, Engel la mina vagante

Il percorso è definito. La stagione 2026 del tennis non è ancora cominciata e i top-player sono in fase di preparazione nella off-season. Tuttavia, c’è una competizione che potrebbe suscitare l’interesse degli appassionati e si tratta delle Next Gen ATP Finals di scena a Gedda (Arabia Saudita). L’evento dedicato ai migliori giovani del circuito maschile si terrà a partire dà mercoledì 17 dicembre. Il sorteggio ha definito la composizione dei due raggruppamenti che caratterizzeranno la fase a gironi che si esaurirà venerdì 19. A seguire semifinali e finali sono previste sabato 20 e domenica 21 dicembre. Oasport.it

next gen atp finalsMontepremi Next Gen Atp Finals 2025: soldi in palio e prize money - Il montepremi ed il prize money delle Next Gen ATP Finals 2025, in programma dal 17 al 21 dicembre in Arabia Saudita. spaziotennis.com

next gen atp finalsProgramma Next Gen Atp Finals 2025: date, orario, partecipanti, calendario e dove vederle in tv - Il programma con le date, gli orari, la copertura tv e il calendario completo delle Next Gen ATP Finals 2025. spaziotennis.com

Joao Fonseca's Road To The 2024 Next Gen ATP Finals Title

Video Joao Fonseca's Road To The 2024 Next Gen ATP Finals Title