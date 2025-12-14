Netflix tra le novità di gennaio l’epico finale di Stranger Things e Bridgerton 4 Parte I

A gennaio 2025 Netflix propone un ricco palinsesto con grandi attesi: l’epico finale di Stranger Things, la quarta stagione di Bridgerton, Il Falsario con Pietro Castellitto e la serie originale The Rip – Soldi Sporchi, con Matt Damon e Ben Affleck. Un mese ricco di novità per gli amanti delle serie e dei film, con produzioni di grande successo e attese.

© Spettacolo.eu - Netflix, tra le novità di gennaio l'epico finale di Stranger Things e Bridgerton 4 Parte I Netflix, tra le novità di gennaio 2025 ci sono l'epico finale di Stranger Things, Il Falsario con Pietro Castellitto, la nuova stagione di Bridgerton, The Rip – Soldi Sporchi con Matt Damon e Ben Affleck. Tra le novità in arrivo su Netflix ( qui il sito web ufficiale ) nel mese di gennaio 2026 ci sono l'epico finale di Stranger Things, Il Falsario con Pietro Castellitto ( qui la nostra recensione ), la quarta stagione parte I di Bridgerton, film e serie tratti dai romanzi che hanno fatto sognare il pubblico. A seguire tutti i titoli: Il Falsario, presentato alla 20ª Festa del Cinema di Roma, disponibile dal 23 gennaio;