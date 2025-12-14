Nel Pd siciliano si continua a litigare Bartolo lascia la segreteria regionale

Nel Partito Democratico siciliano si intensificano le tensioni interne, con il recente abbandono della segreteria regionale da parte di Pietro Bartolo. Ex eurodeputato e noto medico di Lampedusa, Bartolo ha deciso di lasciare il suo incarico, alimentando ulteriori polemiche e divisioni all’interno del partito.

Pietro Bartolo, il medico dei migranti di Lampedusa, l'ex eurodeputato, ha lasciato la segreteria regionale del Pd. E lo ha fatto, secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, perché “nel Pd siciliano si continua a litigare. Ho provato ad armonizzare, a ricucire le spaccature, ma inutilmente. Agrigentonotizie.it Manovra, il Pd 'silura' il governo: "Continua a litigare senza rimediare ai tanti pasticci. Non una risposta ai problemi dell’Italia"" - La verità è totalmente diversa" "Dopo l’ennesimo vertice a Palazzo Chigi, la maggioranza ... affaritaliani.it Selezione dei soccorritori del 118, esposto del Pd nelle procure siciliane - Il Pd della Sicilia ha depositato un esposto nelle procure della Repubblica dei 9 capoluoghi di provincia dell’isola sulla selezione degli autisti soccorritori del 118, un bando da circa 15 m ... msn.com

Antico mulino ad acqua continua a funzionare in un piccolo borgo siciliano Nella valle dei mulini a Novara di Sicilia - facebook.com facebook

© Agrigentonotizie.it - "Nel Pd siciliano si continua a litigare", Bartolo lascia la segreteria regionale

Palermo. Regionali. centrodestra: ancora nessuna certezza sul candidato presidente

Video Palermo. Regionali. centrodestra: ancora nessuna certezza sul candidato presidente Video Palermo. Regionali. centrodestra: ancora nessuna certezza sul candidato presidente