Domenica 14 dicembre, il Pala Dean Martin di Montesilvano ospiterà la tradizionale festa di Natale della Fidas Pescara, un evento che ogni anno coinvolge la comunità in un momento di condivisione e solidarietà. L'appuntamento rappresenta un'importante occasione per celebrare i valori di generosità e altruismo promossi dall'associazione.

© Ilpescara.it - Nel Pala Dean Martin di Montesilvano la tradizionale festa di Natale della Fidas

Tutto pronto a Montesilvano per la tradizionale festa di Natale della Fidas Pescara domenica 14 dicembre. Una serata in programma nel Pala Dean Martin dove saranno protagonisti gli stessi donatori e Federico Perrotta, attore e showman di origini abruzzesi, ci sarà proprio il pubblico per una. Ilpescara.it

Montesilvano si prepara per le festività. Ecco il cartellone degli eventi di Natale - Montesilvano (Pe) si immerge nel clima natalizio con un calendario di eventi ricchissimo che dal 5 dicembre fino all’ 8 gennaio 2026 animerà la città, dal Pala Dean Martin alle piazze, unendo ... abruzzolive.tv