Nel nome di Rusticali L’idea | intitolare la nuova Casa di Comunità al sindaco-cardiologo

Un’idea innovativa prende forma nel nome della comunità: intitolare la futura Casa di Comunità dell’Ausl ai Portici a Franco Rusticali. L’iniziativa, proposta da Mauro Bacciocchi e Marcello Galvani, mira a rendere omaggio al cardiologo e figura di spicco, coinvolgendo istituzioni e cittadini in un progetto che valorizza la memoria e il servizio alla collettività.

Intitolare l’attesa Casa di Comunità dell’Ausl in costruzione ai Portici a Franco Rusticali: è l’idea, anzi la richiesta che l’ex assessore Mauro Bacciocchi e il presidente dell’Associazione Cardiologica Forlivese Marcello Galvani, già primario, hanno lanciato ieri al direttore generale dell’Ausl della Romagna Tiziano Carradori e al sindaco Gian Luca Zattini, al convegno che i due proponenti hanno organizzato assieme alla famiglia Rusticali al Campus universtario. Ieri, infatti, è stato ricordato il celebre cardiologo e sindaco a dieci anni dalla sua scomparsa (anniversario che ricorrerà esattamente il 22 dicembre). Ilrestodelcarlino.it

