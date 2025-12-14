Nel nome del piccolo Giovanni che non c' è più | una bilancia particolare donata alla pediatria di Ravenna

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel ricordo di Giovanni, un gesto di grande significato: una bilancia speciale è stata donata alla pediatria di Ravenna, offrendo strumenti avanzati per migliorare le cure ai piccoli con bisogni particolari. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel garantire assistenza più accurata e attenta ai bambini più fragili.

Il reparto di pediatria dell'Ospedale di Ravenna ha ricevuto un'importante donazione che migliorerà la qualità delle cure per i bambini con bisogni speciali. I genitori di Giovanni, un bambino che ha lottato contro una grave neurodisabilità e che purtroppo è venuto a mancare, hanno deciso di. Ravennatoday.it

nel nome del piccolo giovanni che non c 232 pi249 una bilancia particolare donata alla pediatria di ravenna

© Ravennatoday.it - Nel nome del piccolo Giovanni che non c'è più: una bilancia particolare donata alla pediatria di Ravenna

Bimbo ucciso dalla madre: Non voglio stare con mamma - Vita in Diretta 24/11/2025

Video Bimbo ucciso dalla madre: Non voglio stare con mamma - Vita in Diretta 24/11/2025