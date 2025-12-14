Nel luogo delle nozze dei genitori nel giorno della morte del papà | il matrimonio di Virginia Agnelli è un atto d’amore

Virginia Asia Agnelli ha scelto un luogo e una data di grande valore simbolico per il suo matrimonio, celebrandolo nel luogo delle nozze dei genitori e nel giorno della morte del papà. Un gesto che racchiude un potente atto d’amore e memoria, rendendo l’evento ancora più significativo e carico di emozioni.

Virginia Asia Agnelli, l’unica figlia di Giovanni Alberto Agnelli, detto Giovannino, figlio di Umberto Agnelli, fratello dell’Avvocato e dall’Avvocato amatissimo, ha scelto un luogo e una data dal profondo significato simbolico per pronunciare il suo sì. La cerimonia si è tenuta ieri, 13 dicembre, giorno in cui ricorreva il ventottesimo anniversario della scomparsa di Giovanni Alberto Agnelli, il giovane erede Fiat stroncato da un tumore all’età di 33 anni nel 1997. Virginia Asia aveva appena tre mesi quando perse il padre (era nata il 16 settembre), un uomo che di fatto non ha mai conosciuto ma al cui ricordo ha voluto rendere omaggio nella scelta della data più importante della sua vita. Cultweb.it Nel luogo delle nozze dei genitori, nel giorno della morte del papà: il matrimonio di Virginia Agnelli è un atto d’amore - Virginia Asia Agnelli, l’unica figlia di Giovanni Alberto Agnelli, detto Giovannino, figlio di Umberto ... msn.com

