Nel 2026 gasolio più caro della benzina quanto si pagherà nella Tuscia per un pieno

Nel 2026, il gasolio si rivela più costoso della benzina, influenzando i costi di carburante nella Tuscia. Con i prezzi in aumento, gli automobilisti si domandano quanto dovranno spendere per un pieno, mentre il settore energetico attraversa un periodo di incertezze e cambiamenti.

L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Lucio Dalla cantava così nel 1979, ma queste parole sembrano tagliate su misura per descrivere il 2026 dei carburanti italiani. Mancano ancora tre settimane al 1° gennaio, però bisogna già fare i conti con un rincaro, quello del. Viterbotoday.it Da gennaio 2026 il gasolio potrebbe costare 3 centesimi al litro in più - Il prossimo anni il diesel potrebbe costare più della benzina. auto.everyeye.it

Diesel più caro della benzina nel 2026: il governo cambia rotta sulle accise - Altro che progressivo allineamento in cinque anni, altro che 2030 come aveva stabilito il governo lo scorso marzo: le accise su benzina e gasolio saranno allineate da subito, all'inizio del 2026, ... quattroruote.it

Carburanti, da gennaio #gasolio più caro della benzina calabriadirettanews.com/2025/12/12/car… via @CDNewsCalabria x.com

???????????? ?? A Babbo Natale volare costa caro, col Governo Meloni il pieno diventa un salasso amaro. Dal 1° gennaio 2026 benzina e gasolio costeranno di più. Un colpo diretto a lavoratori, famiglie, pendolari e imprese. Quando il costo della vita è già un ma - facebook.com facebook

