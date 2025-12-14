Nel 1982 Walter Rohrl torna in Opel e vince il Mondiale

Nel 1982, Walter Röhrl fece il suo ritorno in Opel, distinguendosi nel mondo dei rally. Alla guida dell'Opel Ascona 400 a trazione posteriore, riuscì a conquistare il titolo mondiale piloti, superando avversari dotati di veicoli a trazione integrale e consolidando il suo prestigio nel panorama rallystico.

Walter Röhrl vinse il Mondiale piloti Rally con la Opel Ascona 400 a trazione posteriore, lasciandosi alle spalle forti concorrenti a trazione integrale. Accanto all’incredibile lavoro dei tecnici dell’epoca, fu questo pilota davvero speciale che riuscì a trasformare in realtà il sogno di conquistare il titolo. Opel e il rally sono legati da una lunga . Tuttorally.news

Walter Röhrl - Christian Geistdörfer Rally Portugal 1983 Lancia 037 - facebook.com facebook

Walter Röhrl / Christian Geistdörfer Audi Sport Quattro 1984 ???? Sanremo #audiquattro #audisport #quattro #SanremoRally #RallyItaly #RallyItaliaSardegna x.com