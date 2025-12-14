neil young la leggenda

Neil Young, icona della musica rock e folk, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia musicale mondiale. La sua influenza si estende a molte generazioni di artisti, gruppi e cantautori. Oggi, a partire dalle 18, si celebra la sua straordinaria carriera con un tributo dedicato a questa leggenda vivente.

Un tributo a una leggenda vivente, un artista capace di ispirare generazioni e tanti fra gruppi, cantanti e cantautori: oggi a partire dalle 18.30, lo Shake Club omaggerà Neil Young con un evento intitolato, parafrasando il titolo di uno dei brani più amati dell’artista, “Rockin’ in a free Gulf“. Sei formazioni si riuniranno a poca distanza dall’80° compleanno del rocker (e non solo): l’idea è nata dal musicista Paolo Lusenti ed è diventata realtà grazie alla collaborazione di alcuni amici, tra cui Massimiliano Cardelli, Guido Bandiani e Gianmaria Sìmon e del locale di via Valdilocchi. "Sappiamo che in zona ci sono tanti suoi fan e molti musicisti per cui Neil Young è un punto di riferimento, un’ispirazione, primo fra tutti Renzo Cozzani. Lanazione.it

