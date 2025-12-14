NBA Emirates Cup la finale sarà Spurs-Knicks

La NBA Emirates Cup 2025 si avvicina alla sua conclusione con una finale attesa tra i San Antonio Spurs e i New York Knicks. La sfida, che si disputerà nella notte tra martedì e mercoledì, vedrà queste due storiche franchigie contendersi il titolo in un evento che promette grande spettacolo e emozioni.

Las Vegas (Stati Uniti), 14 dicembre 2025 – Saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a sfidarsi nella notte italiana tra martedì e mercoledì prossimi per la vittoria dell’NBA Emirates Cup 2025. Il colpo più sorprendente – alla T – Mobile Arena di Las Vegas, che ospita la fase finale della competizione – lo hanno messo a segno gli Spurs, che hanno eliminato gli Oklahoma City Thunder (i quali si presentavano alla sfida con un record di 24 vittorie e una sola sconfitta) superandoli 111-109. Ad aiutare e non poco i texani è stato anche il ritorno in campo, dopo ben dodici gare di assenza per uno stiramento al polpaccio sinistro, di Victor Wembanyama: il francese ha messo a segno 22 punti conditi con 9 rimbalzi. Sport.quotidiano.net

