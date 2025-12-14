Natale sul lungomare | Ippolito Design presenta Rinnovare casa design

Nel suggestivo scenario del Lungomare di Napoli, Ippolito Design presenta “Rinnovare casa design”, un evento natalizio che unisce convivialità e innovazione. Nello studio di via Partenope, l’iniziativa offre un’opportunità per scoprire nuove idee di arredo e vivere un momento di incontro tra professionisti e appassionati del settore.

© Sbircialanotizia.it - Natale sul lungomare: Ippolito Design presenta "Rinnovare casa design" Nel cuore del Lungomare di Napoli, nello studio di Ippolito Design in via Partenope, il Natale è diventato l'occasione per raccontare una visione concreta dell'abitare: un evento pensato come incontro, festa e presentazione. Una serata in cui l'idea di casa si è intrecciata con il piacere di condividerla. Il progetto "Rinnovare casa design" e una .