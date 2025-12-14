Natale lo spettacolo delle Luci sul Trasimeno | l' albero da record e tutte le novità

Le festività natalizie illuminano il Trasimeno con lo spettacolo delle “Luci sul Trasimeno”, tra albero da record e nuove attrazioni. Dopo il successo dello scorso weekend, che ha visto Castiglione del Lago affollata di visitatori, l’evento si presenta con importanti novità per continuare a sorprendere e attrarre turisti durante questa magica stagione.

L’obiettivo è dichiarato: bissare, come minimo, il successo record dell’scorso weekend, quando grazie anche al Ponte dell’Immacolata Castiglione del Lago ha fatto registrare presenze record faticando - piacevolmente - non poco a reggere l’urto dell’ondata di curiosi e turisti che l’hanno presa. Perugiatoday.it “Luci sul Trasmeno“, l’Albero di Natale sull’acqua e una raffica di eventi - Secondo fine settimana di avvicinamento al natale per Castiglione del Lago che punta a eguagliare o superare il ... msn.com

Il lago si accende di magia: svelata la sesta edizione di Luci sul Trasimeno. Tante novità dal 6 dicembre all'Epifania - Luci sul Trasimeno torna per la sesta volta e, dal 6 dicembre al 6 gennaio, si prepara ad accogliere migliaia di persone ... corrieredellumbria.it

Luci sul Trasimeno - Natale a Castiglione del Lago 2021

