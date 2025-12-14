Natale Insieme a Paupisi | i bambini protagonisti del Laboratorio dei Biscotti di Santa Lucia

Nel contesto delle celebrazioni natalizie a Paupisi, la Pro Loco ha organizzato il Laboratorio dei Biscotti di Santa Lucia, un’attività rivolta ai bambini. Questa iniziativa ha offerto un’occasione di divertimento e apprendimento, unendo tradizione e valori educativi in un momento di condivisione e creatività.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito del programma natalizio “Natale Insieme a Paupisi”, la Pro Loco ha promosso quest’anno, tra le attività dedicate al Natale, il Laboratorio creativo dei Biscotti di Santa Lucia, un’iniziativa pensata per i più piccoli che ha saputo coniugare divertimento, tradizione e valori educativi. Il laboratorio ha rappresentato un momento di gioiosa partecipazione per i bambini coinvolti, offrendo al tempo stesso importanti spunti di riflessione su temi quali la tradizione, la generosità, la luce – intesa sia in senso letterale che simbolico – la cura, la magia dell’attesa e il valore del dono. Anteprima24.it “Natale Insieme a Paupisi”: la magia delle feste illumina il paese - Anche quest’anno il periodo più atteso dell’anno torna a trasformare le nostre strade in un abbraccio scintillante, grazie al calendario di eventi “Natale ... ntr24.tv

Per Natale alle Gallerie Uffizi tornano le visite speciali per i bambini - Tornano le visite speciali per i bambini durante le feste natalizie, sia a Palazzo Pitti che agli Uffizi. ansa.it

La Comunità di Sant’Egidio di Trento festeggerà il Natale insieme agli amici di strada, che incontra tutto l’anno in città, con una cena alla Vigilia, mercoledì 24 dicembre alle 19, presso le sale dell’oratorio di San Pietro - facebook.com facebook