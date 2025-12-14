Natale Insieme a Paupisi | i bambini protagonisti del Laboratorio dei Biscotti di Santa Lucia

Nel contesto delle celebrazioni natalizie a Paupisi, la Pro Loco ha organizzato il Laboratorio dei Biscotti di Santa Lucia, un’attività rivolta ai bambini. Questa iniziativa ha offerto un’occasione di divertimento e apprendimento, unendo tradizione e valori educativi in un momento di condivisione e creatività.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito del programma natalizio “Natale Insieme a Paupisi”, la Pro Loco ha promosso quest’anno, tra le attività dedicate al Natale, il Laboratorio creativo dei Biscotti di Santa Lucia, un’iniziativa pensata per i più piccoli che ha saputo coniugare divertimento, tradizione e valori educativi. Il laboratorio ha rappresentato un momento di gioiosa partecipazione per i bambini coinvolti, offrendo al tempo stesso importanti spunti di riflessione su temi quali la tradizione, la generosità, la luce – intesa sia in senso letterale che simbolico – la cura, la magia dell’attesa e il valore del dono. Anteprima24.it

