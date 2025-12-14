Natale in Puglia una famiglia su tre userà la tredicesima per regali e cibo

Con l’arrivo della tredicesima, oltre due milioni di pugliesi si preparano alle festività natalizie. La maggior parte utilizzerà questa occasione per acquistare regali e cibo, rendendo il Natale in Puglia un momento di convivialità e tradizione, ma anche di pianificazione economica per molte famiglie della regione.

Con l’avvio dei pagamenti della tredicesima mensilità, oltre 2 milioni di pugliesi si preparano alle spese legate al Natale. Secondo un sondaggio diffuso da Coldiretti Puglia, i beneficiari sono circa 2,1 milioni, pari a oltre il 50% della popolazione regionale: più di un milione di pensionati e. Baritoday.it

