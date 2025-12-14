Natale in Puglia aspettando la tredicesima | una famiglia su tre la userà per la tavola delle feste

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della tredicesima mensilità, oltre 2 milioni di pugliesi si preparano a vivere il Natale, destinando questa cifra alle spese delle festività. Tra regali, cibo e viaggi, molte famiglie della regione pianificano di rendere speciale il periodo natalizio, con un’attenzione particolare alle tradizioni e alle esigenze delle proprie case.

natale in puglia aspettando la tredicesima una famiglia su tre la user224 per la tavola delle feste

© Foggiatoday.it - Natale in Puglia, aspettando la tredicesima: una famiglia su tre la userà per la tavola delle feste

Con l’arrivo della tredicesima mensilità, oltre 2 milioni di pugliesi – più di 1 milione di pensionati e quasi 1 milione di lavoratori dipendenti – si preparano alle spese di Natale, tra regali, prodotti alimentari per le tavole delle feste e viaggi. È quanto emerge da un sondaggio di Coldiretti. Foggiatoday.it

natale puglia aspettando tredicesimaNatale, in Puglia in arrivo le tredicesime per oltre 2 milioni di cittadini: verrà spesa tra regali e tavolate per le feste - Coldiretti: una famiglia su tre destina la mensilità aggiuntiva a regali e tavolate delle feste. lagazzettadelmezzogiorno.it

Natale in Puglia, una famiglia su tre userà la tredicesima per regali e cibo - Secondo Coldiretti Puglia una famiglia su tre utilizzerà la mensilità aggiuntiva per regali e tavolate delle feste, mentre solo il 20% riuscirà a risparmiare ... baritoday.it