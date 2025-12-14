Natale in Puglia aspettando la tredicesima | una famiglia su tre la userà per la tavola delle feste

Con l’arrivo della tredicesima mensilità, oltre 2 milioni di pugliesi si preparano a vivere il Natale, destinando questa cifra alle spese delle festività. Tra regali, cibo e viaggi, molte famiglie della regione pianificano di rendere speciale il periodo natalizio, con un’attenzione particolare alle tradizioni e alle esigenze delle proprie case.

