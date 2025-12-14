Natale in musica tempo di saggi per la ‘Rossini’ Da oggi a mercoledì al teatro Walter Chiari si esibiscono gli allievi di canto e strumenti
Da oggi a mercoledì, il teatro Walter Chiari ospita i saggi di Natale della scuola comunale ‘Gioachino Rossini’ di Cervia. Gli allievi di canto e strumenti si esibiscono in performance che rinnovano la magia delle festività attraverso la musica, coinvolgendo il pubblico in un clima di festa e talento.
La musica torna ad accendere le festività con i tradizionali saggi di Natale, organizzati dalla scuola comunale ‘Gioachino Rossini’ di Cervia. Appuntamento, dunque, al teatro ‘Walter Chiari’ da stasera a mercoledì con protagonisti gli allievi dei corsi di pianoforte, solfeggio, flauto, chitarra classica, musica d’insieme, batteria, sax, chitarra moderna e canto pop. Si tratta di un’occasione speciale per ascoltare allievi della scuola, che con impegno e passione, porteranno sul palco tutto ciò che hanno imparato nella prima parte dell’anno. L’ingresso agli eventi è libero e senza prenotazione. Si inizia oggi alle 11 con le classi di solfeggio, piano, flauto, chitarra classica; alle 20. Ilrestodelcarlino.it
